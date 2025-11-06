Французский модный дом вновь зарегистрировал товарные знаки в России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:55

Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала четыре товарных знака французского модного дома Chanel, сообщает ТАСС. Зарегистрированы два товарных знака Gabrielle Chanel для разных классов международной классификации товаров и услуг, а также знаки Vitalumiere и «Авторизованная точка продаж Chanel».

Заявки на регистрацию были поданы компанией «Шанель САРЛ». Французский бренд приостановил деятельность в России в марте 2022 года после начала СВО. К марту 2024 года Chanel полностью завершила уход с российского рынка, закрыв бутики и расторгнув договоры аренды.

Ранее Роспатент зарегистрировал три товарных знака Coco Chanel. Заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии, а зарегистрированы в октябре. В качестве заявителя была указана швейцарская «Шанель САРЛ». Товарные знаки будут действительны сроком до 2034 года. Судя по заявке, они могут использоваться для торговли в России косметикой, парфюмерией и одеждой.

До этого швейцарский бренд Rolex закрепил права на товарный знак в России до 2035 года. Компания, известная производством элитных часов и аксессуаров, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков 22 января и 3 октября.

