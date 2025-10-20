В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома

Роспатент зарегистрировал три товарных знака Coco Chanel в России, следует из базы данных федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно документу, заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии, а зарегистрированы в октябре.

В качестве заявителя была указана швейцарская «Шанель САРЛ». Товарные знаки будут действительны сроком до 2034 года. Судя по заявке, они могут использоваться для торговли в России косметикой, парфюмерией и одеждой. Также возможны консультационные услуги в сфере ухода и деятельность салонов красоты и парикмахерских.