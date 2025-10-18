Премиальный бренд часов зарегистрировал товарный знак в России Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex в России до 2035 года

Швейцарский бренд Rolex закрепил права на товарный знак в России до 2035 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Компания, известная производством элитных часов и аксессуаров, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков 22 января и 3 октября.

Срок действия зарегистрированных товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки. Регистрация последнего товарного знака произведена в соответствии с 37-м классом Международной классификации товаров и услуг, включающим ремонтные и сервисные услуги для часов.

Ранее стало известно, что финский производитель кофе Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков на территории РФ. Соответствующие заявки были поданы в Роспатент 15 октября.

До этого сообщалось, что американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret. Это произошло 16 октября.