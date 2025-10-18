Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 06:19

Финская компания намерена зарегистрировать пять товарных знаков в России

Производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России

Кофейные зерна Кофейные зерна Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финский производитель кофе Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков на территории Российской Федерации. Соответствующие заявки были поданы в Роспатент 15 октября текущего года, что подтверждается данными из электронной базы ведомства, пишет РИА Новости.

В документах в качестве заявителя указана компания «Ою Паулиг Финляндия Аб». Под регистрируемыми брендами финская компания намерена реализовывать в России различные виды кофейной продукции, включая молотый, растворимый и зерновой кофе, а также продукцию в пакетиках и капсулах.

Это решение вызывает особый интерес, учитывая историю присутствия Paulig на российском рынке. В марте 2022 года компания объявила о намерении покинуть российский рынок, а уже в мае того же года завершила продажу своего бизнеса в РФ.

Paulig является международным производителем продуктов питания и напитков, основанным в 1876 году. Среди принадлежащих компании брендов — Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco и Liven. Начав работу в России в 1992 году, компания к 2011 году построила в Тверской области завод полного цикла по обжарке и упаковке кофе. Мировой штат компании насчитывает около 2,2 тыс. сотрудников в 13 странах.

Ранее сообщалось, что американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret. Это произошло 16 октября.

