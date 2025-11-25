Известный бренд не стали аннулировать в России Суд в Москве отказал Multigoods в иске по аннулированию бренда Hugo Boss в РФ

Суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворить иск гонконгской компании Multigoods Production Limited, которая требовала прекратить охрану международного товарного знака Hugo Boss на территории России. Ответчиком по иску выступала немецкая компания Hugo Boss AG.

Международный бренд Hugo Boss, зарегистрированный в 2014 году, охраняется не только в России, но и в Евросоюзе, США, Австралии, Израиле, Японии, Корее, Сингапуре, Швейцарии и Китае. Действие правовой охраны в этих странах продлено до 2034 года.

Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров. Среди них — очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности, а также посуда и графины для вина. Истец утверждал, что ответчик не использует свой бренд на территории России.

С мая по ноябрь 2024 года Multigoods Production подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков в отношении известных иностранных компаний. Впоследствии истец отозвал часть исков, например, отказ от претензий к правообладателю бренда Akai. Кроме того, были возвращены два иска к Hugo Boss, а также иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.

Ранее стало известно, что бренд Philips может лишиться исключительных прав на свое название. Причиной является истечение срока регистрации товарного знака в Роспатенте.