Philips может утратить права на свое название в России «Постньюс»: у Philips истекает регистрация в Роспатенте

Бренд Philips может лишиться исключительных прав на свое название из-за истечения срока регистрации товарного знака в Роспатенте, сообщает «Постньюс». В этом случае третьи лица могут подать заявку на схожее обозначение.

Сам бренд Philips все также будет недоступен для использования без согласия правообладателя. Как пишет издание, популярные бренды защищены нормами о недобросовестной конкуренции.

Несмотря на это, в дальнейшем не исключены попытки «сквоттинга» — подачи заявок на похожие названия и формированием вводящих в заблуждение обозначений. Это может создать репутационные риски для компании.

Ранее сообщалось, что Компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России исключительные права на 31 товарный знак еще на 10 лет. Решение касается торговых марок, зарегистрированных Роспатентом в период с 2007 по 2011 год.