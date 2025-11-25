День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:03

Philips может утратить права на свое название в России

«Постньюс»: у Philips истекает регистрация в Роспатенте

Фото: Chinafotopress/Yuan Shuiling/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бренд Philips может лишиться исключительных прав на свое название из-за истечения срока регистрации товарного знака в Роспатенте, сообщает «Постньюс». В этом случае третьи лица могут подать заявку на схожее обозначение.

Сам бренд Philips все также будет недоступен для использования без согласия правообладателя. Как пишет издание, популярные бренды защищены нормами о недобросовестной конкуренции.

Несмотря на это, в дальнейшем не исключены попытки «сквоттинга» — подачи заявок на похожие названия и формированием вводящих в заблуждение обозначений. Это может создать репутационные риски для компании.

Ранее сообщалось, что Компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России исключительные права на 31 товарный знак еще на 10 лет. Решение касается торговых марок, зарегистрированных Роспатентом в период с 2007 по 2011 год.

Роспатент
регистрации
бренды
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать резкого потепления и снегопадов
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
Лавров раскрыл, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Тренер по художественной гимнастике обманула родителей на 300 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.