В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ В Подмосковье впервые начнут убирать снег с применением нейросетей

Московская область станет первым регионом в России, где начнут убирать снег с применением искусственного интеллекта, пишет 360.ru. Нейросети помогут сотрудникам служб составить план работ, распределить задания между исполнителями и оптимизировать маршруты.

Ожидается, что ИИ повысит точность выполнения работ, тем самым сократив износ техники и сэкономив топливо. Всего в зимней уборке в регионе задействуют свыше четырех мини-тракторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники. А к самой системе подключат более 10 тыс. исполнителей.

Летом и осенью аналогичный сервис работал в Подмосковье в пилотном режиме. Система применялась для построения маршрутов подметальных и поливальных машин. Таким образом эффективность работ повысилась на 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в 2025 году закупят еще 217 машин для уборки улиц от снега. Среди такой техники погрузчики и тракторы.