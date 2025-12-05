ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:45

Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение

СК предъявил обвинение директору и трем сотрудникам подмосковного рехаба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет предъявил обвинение директору и трем сотрудникам подмосковного рехаба, где удерживали и пытали постояльцев, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня, 5 декабря, следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра, расположенного в Ленинском городском округе, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, — говорится в сообщении.

В ходе допроса гендиректор не признавал свою вину, однако работники его изобличили и дали признательные показания. В данный момент следователи продолжают собирать доказательства их виновности.

Ранее знакомый основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, которого задержали по обвинениям в незаконном лишении свободы, заявил, что тот на самом деле является хорошим человеком. Приятель пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы центра. Собеседник надеется, что скоро все встанет на свои места.

рехабы
обвинения
Подмосковье
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.