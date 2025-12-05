Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение директору и трем сотрудникам подмосковного рехаба, где удерживали и пытали постояльцев, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня, 5 декабря, следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра, расположенного в Ленинском городском округе, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, — говорится в сообщении.

В ходе допроса гендиректор не признавал свою вину, однако работники его изобличили и дали признательные показания. В данный момент следователи продолжают собирать доказательства их виновности.

Ранее знакомый основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, которого задержали по обвинениям в незаконном лишении свободы, заявил, что тот на самом деле является хорошим человеком. Приятель пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы центра. Собеседник надеется, что скоро все встанет на свои места.