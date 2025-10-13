Воробьев раскрыл, сколько снегоуборочных машин закупят в Подмосковье Воробьев: 217 машин для уборки улиц от снега закупят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области в 2025 году закупят еще 217 машин для уборки улиц от снега, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Среди такой техники погрузчики и тракторы. По его словам, во время работ особое внимание уделят магистралям, подъездам к школам и поликлиникам, автобусным остановкам и тротуарам.

Понятно, что всегда, особенно зимой, дороги требуют обслуживания. Техника, тракторы, погрузчики, песок — все это в арсенале наших дорожников. Очень важно, чтобы здесь было сопряжение с теми, кто работает на межквартальных проездах, во дворах, — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что новая техника позволит создать комфортный проезд для общественного транспорта, а также безопасные условия для передвижения пешеходов. Он добавил, что во время проведения уборок сделают акцент на связи с жителями.

Ранее Воробьев заявил, что доверие жителей является высшей наградой для глав регионов. По его словам, для выстраивания доверия важны коммуникация с населением и информирование о приоритетных направлениях работы.