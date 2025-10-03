Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 16:42

Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением

Губернатор Воробьев: доверие жителей можно заслужить с помощью коммуникации

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru

Доверие жителей является высшей наградой для глав регионов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье–2026». По его словам, переданным 360.ru, для выстраивания доверия важны коммуникация с населением и информирование о приоритетных направлениях работы.

Очень рассчитываем, что каждый из здесь присутствующих понимает, что высшая награда для всех нас — это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются, — отметил Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что в ходе первого очного модуля программы «Герои Подмосковья» отобрали 70 лучших кандидатов среди бойцов СВО. Всего на участие в ней подали свыше 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны.

