Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением

Доверие жителей является высшей наградой для глав регионов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье–2026». По его словам, переданным 360.ru, для выстраивания доверия важны коммуникация с населением и информирование о приоритетных направлениях работы.

Очень рассчитываем, что каждый из здесь присутствующих понимает, что высшая награда для всех нас — это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются, — отметил Воробьев.

