Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО

В ходе первого очного модуля программы «Герои Подмосковья» отобрали 70 лучших кандидатов среди бойцов СВО, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего на участие в ней подали свыше 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны.

Разработкой образовательной программы занимались эксперты РАНХиГС, рассказал Воробьев. Она включает четыре модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

В процессе обучения финалисты пройдут стажировку в органах власти под менторством опытных наставников из числа представителей правительства, депутатов и глав округов. По итогам программы наиболее отличившиеся кандидаты получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв.

