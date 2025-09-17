Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:22

Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО

Воробьев: для участия в программе «Герои Подмосковья» отобрали 70 кандидатов

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В ходе первого очного модуля программы «Герои Подмосковья» отобрали 70 лучших кандидатов среди бойцов СВО, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего на участие в ней подали свыше 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны.

Разработкой образовательной программы занимались эксперты РАНХиГС, рассказал Воробьев. Она включает четыре модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

В процессе обучения финалисты пройдут стажировку в органах власти под менторством опытных наставников из числа представителей правительства, депутатов и глав округов. По итогам программы наиболее отличившиеся кандидаты получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв.

Ранее сообщалось, что в первый день осенней сессии Госдума рассмотрит важные законопроекты в поддержку участников СВО и их близких. В центре внимания окажется инициатива, предоставляющая право на льготное поступление в вузы приемным детям бойцов СВО.

СВО
профессии
Подмосковье
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.