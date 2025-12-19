Новый год-2026
Депутат обратился к Ивлеевой после ее видео с бриллиантами

Депутат Иванов призвал Ивлееву продать бриллианты ради помощи СВО и детям

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогеру Анастасии Ивлеевой следует продать бриллианты, которыми она хвасталась в соцсетях, а вырученные средства направить на помощь участникам специальной военной операции или детям, пострадавшим в ходе боевых действий, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, демонстрация роскоши неуместна, когда общество объединено поддержкой военных.

Снова [в постах Ивлеевой] показная роскошь, пиар, бриллианты. В то время, когда общество объединено поддержкой военных, выполняющих свой долг, такие демонстрации богатства выглядят особенно постыдно и чуждо духу нашего народа. Я призываю Ивлееву проявить гражданскую сознательность и патриотизм. Пусть она продаст свои бриллианты и пожертвует все вырученные средства на нужды участников СВО или на сложные операции для детей, пострадавших в ходе боевых действий. Пора перестать заниматься самовосхвалением и начать приносить реальную пользу Родине в трудный час, — высказался Иванов.

Он добавил, что блогеру также стоит кардинально изменить вектор своей деятельности и показать пример служения обществу. По словам депутата, настоящей славой для Ивлеевой стала бы волонтерская работа в качестве санитарки в военном госпитале.

Предлагаю Анастасии кардинально изменить образ и направление своей общественной деятельности. Гораздо лучше было бы показать видео не про бриллианты, а про то, как она приехала в военный госпиталь и в качестве санитарки-волонтера ухаживает за нашими ранеными бойцами. Вот это была бы настоящая, народная слава, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Роскомнадзор должен заблокировать сайт российской рок-группы «Машина времени». По его словам, данная мера направлена на пресечение деятельности артистов, в частности лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые в настоящее время находятся за рубежом и дискредитируют Россию.

