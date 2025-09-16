Госдума расширит льготы для семей участников СВО

В первый день осенней сессии Госдума рассмотрит важные законопроекты в поддержку участников специальной военной операции и их близких, передает ТАСС. В центре внимания окажется инициатива, предоставляющая право на льготное поступление в вузы приемным детям бойцов СВО.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «Об образовании в РФ». Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен правительственный законопроект, упрощающий присвоение воинских званий добровольцам, которые не менее полугода состояли в добровольческих формированиях, но теперь находятся в запасе. Им звания будут присваивать без прохождения военных сборов.

Ранее сообщалось, что движение «Ветераны России» направило обращения в правительство РФ, Совет Федерации и администрацию президента с инициативой о создании министерства по делам ветеранов. Как заявил руководитель движения Ильдар Резяпов, это позволит создать единый центр, отвечающий за поддержку защитников Родины.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти 60% демобилизованных участников СВО являются трудоустроенными, при этом 80% — по трудовому договору. По ее словам, остальные либо самозанятые, либо индивидуальные предприниматели.