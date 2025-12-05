ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:45

Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ

Корстин: МБА сделал выводы в межсезонье и вернулся на хорошие позиции в таблице

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Московский баскетбольный клуб МБА провел работу в межсезонье и смог вернуться на хорошие позиции в таблице, заявила NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она отметила, что первый сезон стал эффектом неожиданности.

Они хотели закрепиться: у нас есть правило, что зашедшая команда в лигу имеет испытательный срок. Удачный старт их, наверное, обнадежил и во втором получилось не очень. Далее сделали соответствующие выводы и сейчас играют очень достойно. Это радует, они большие молодцы. Сезон только начался, у них много побед и пятая строчка в турнирной таблице, — сказала Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России сейчас растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига, в свою очередь, пытается сделать каждый матч интересным.

До этого она раскрыла, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.

Илона Корстин
Единая лига ВТБ
баскетбол
спорт
