Корстин раскрыла, растет ли популярность баскетбола в России

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru заявила, что популярность баскетбола в России растет. Она отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

Уровень интереса к баскетболу растет, и это очень радует. У нас часто солдауты и в Москве, и в Питере, и в Краснодаре, и в Казани, и в Перми. Топ-клубы понимают, что надо работать с болельщиками, а мы со своей стороны пытаемся сделать матчи интересными. Мы вкладываемся финансово, это стоит больших денег. Зато люди, которые смотрят по телевизору или в интернете говорят, что им нравится наша качественная картинка. Также, конечно, пытаемся сделать звезд из наших игроков и как можно больше говорим о баскетболе, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.

До этого она назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Корстин отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.