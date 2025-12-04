Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:01

Корстин раскрыла главные принципы своей баскетбольной академии

Корстин рассказала, что детям нравится ее спортшкола из-за отсутствия давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что открыла свою академию из-за желания привить большему количеству детей любовь к баскетболу. Она отметила, что им нравится заниматься в ее спортшколе из-за отсутствия давления.

Хочется, чтобы как можно больше детей занимались баскетболом. Чтобы он стал более доступным. Как фитнес, например. Поняла, что есть огромное количество спортшкол, но не так много мест, куда можно прийти с начальным уровнем и не в самом раннем возрасте. Моя академия открыта для всех, ребенка научат азам баскетбола, — сказала Корстин.

Как отметила Корстин, все тренировки стараются делать более интересными. Она уточнила, что в спортшколах требуется результат, а в ее академии основополагающим является хорошее отношение.

Пытаемся привить любовь к баскетболу, сделать тренировки интересными, дать игровой опыт и помогаем просто хорошо провести время. Наша цель — пропаганда здорового образа жизни через занятия баскетболом. Я очень люблю наш проект и всячески стараюсь его развивать. Насколько это получается? Результаты есть. Слежу за своими детьми, за ростом. Недавно была на соревнованиях, они уже практически стали мужчинами. Смотрю на них и радуюсь, — добавила Корстин.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Корстин отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

