«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA

Генеральный директор Единой лиги ВТБ двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что ранее никогда не видела игрока подобного уровня.

Кейтлин Кларк — вундеркинд. Как она играет… Кажется, я не видела такого раньше. Кларк сделала потрясающую карьеру в студенческом баскетболе и начинает делать шаги в профессиональном. Думаю, что у нее все впереди. Против таких игроков очень сложно найти механизмы защиты. Когда что-то классическое не работает, тогда пытаются грубить или вывести из себя. Если ты звезда — ты должен быть готов к этому, — заявила Корстин.

Ранее Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.