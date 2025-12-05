Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске

Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске Командир Аид: бабушку в Купянске расстреливало женское подразделение БПЛА ВСУ

Крестившуюся на дороге под Купянском бабушку расстреливало предположительно женское подразделение ВСУ, выразил мнение в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он подчеркнул, что военнослужащие-женщины в рядах ВСУ часто более кровожадны, чем их коллеги мужского пола.

Вероятно, это дело рук женского подразделения БПЛА. Они безумно жестокие и максимально кровожадные…. Просто из ненависти [убивают мирных жителей прифронтовых территорий] — они так воспитаны, — заявил собеседник.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и умоляла о пощаде. Женщина сама вышла навстречу солдатам. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на бабушку через камеру, а после направил аппарат в ее сторону и произвел детонацию.

До этого в результате атаки ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области погиб мирный житель. FPV-дрон нанес удар по автомобилю, что привело к мгновенной смерти находившегося в нем мужчины.