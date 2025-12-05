ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:10

Таврический инвестиционно-экономический форум начался в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в Доме Союзов 5 декабря стартовал II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Торжественное открытие объединило более тысячи участников. Соответствующую церемонию посетили представители власти, члены экспертного сообщества и инвесторы.

В ходе ТИЭФ участники обсудят стратегии и перспективы экономического развития новых регионов России. Форум станет площадкой для разработки консолидированных решений, нацеленных на интеграцию соответствующих территорий в экономику страны.

Деловая программа включила в себя несколько блоков: технологии и социальное развитие, улучшение логистического потенциала, а также инвестиционные возможности и меры поддержки. В том числе, организаторы форума проведут сессию «Беспилотный прорыв: спорт и технологии для социального развития».

Кроме того, для участников состоится ток-шоу «Что за ленточкой: стоит ли рисковать?». Его посвятят текущей инвестиционной обстановке и перспективам вложений в исторические территории. Другим ключевым мероприятием станет стратегическая сессия «Логистический хаб нового времени».

Сегодня Международный инвестиционно-экономический форум собрал патриотов со всей страны, чтобы вместе выработать стратегию дальнейшего развития исторической земли России. Форум — уникальная площадка для диалога государства, бизнеса и общества в центре обсуждения. Инвестиции, цифровизация, культура, ценности и всесторонняя поддержка наших военнослужащих сегодня вместе мы по-новому взглянем на развитие исторических территорий и предложим новое решение для инвестиций в будущее государство, бизнес и общество. Объединяем сильных людей для будущего России, — отметил основатель экосистемы «Аномалия» Михаил Гребенюк.

Уточняется, что одним из участников ТИЭФ стал губернатор Херсонской области Владимир Боделан. Он отметил, что на форуме в этом году собралось около 60 делегатов из других стран.

форумы
Москва
инвестиции
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.