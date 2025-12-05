В Москве в Доме Союзов 5 декабря стартовал II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Торжественное открытие объединило более тысячи участников. Соответствующую церемонию посетили представители власти, члены экспертного сообщества и инвесторы.

В ходе ТИЭФ участники обсудят стратегии и перспективы экономического развития новых регионов России. Форум станет площадкой для разработки консолидированных решений, нацеленных на интеграцию соответствующих территорий в экономику страны.

Деловая программа включила в себя несколько блоков: технологии и социальное развитие, улучшение логистического потенциала, а также инвестиционные возможности и меры поддержки. В том числе, организаторы форума проведут сессию «Беспилотный прорыв: спорт и технологии для социального развития».

Кроме того, для участников состоится ток-шоу «Что за ленточкой: стоит ли рисковать?». Его посвятят текущей инвестиционной обстановке и перспективам вложений в исторические территории. Другим ключевым мероприятием станет стратегическая сессия «Логистический хаб нового времени».

Сегодня Международный инвестиционно-экономический форум собрал патриотов со всей страны, чтобы вместе выработать стратегию дальнейшего развития исторической земли России. Форум — уникальная площадка для диалога государства, бизнеса и общества в центре обсуждения. Инвестиции, цифровизация, культура, ценности и всесторонняя поддержка наших военнослужащих сегодня вместе мы по-новому взглянем на развитие исторических территорий и предложим новое решение для инвестиций в будущее государство, бизнес и общество. Объединяем сильных людей для будущего России, — отметил основатель экосистемы «Аномалия» Михаил Гребенюк.

Уточняется, что одним из участников ТИЭФ стал губернатор Херсонской области Владимир Боделан. Он отметил, что на форуме в этом году собралось около 60 делегатов из других стран.