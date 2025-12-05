ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:35

Экономист раскрыл, как россиянки могут выйти на пенсию в 50 лет

Экономист Балынин: родившие пять детей россиянки могут выйти на пенсию в 50 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянки, которые родили пять и более детей, вправе выйти на пенсию в 50 лет, заявил «Газете.Ru» экономист Игорь Балынин. При этом важно, чтобы у женщины было как минимум 15 лет страхового стажа.

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, страховая пенсия по старости может быть назначена в 50 лет. Россиянки с четырьмя детьми возрастом старше восьми лет могут воспользоваться такой возможностью в 56 лет, а с тремя — в 57 лет, — отметил Балынин.

Он добавил, что пенсию в 50 лет могут назначить и тем, кто родил двух и более детей. Однако для этого нужно иметь страховой стаж не менее 20 лет. Еще одним условием эксперт назвал работу в течение не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей. По словам автора инициативы Сергея Миронова, позитивное изменение позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

