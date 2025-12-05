Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 5 декабря, возможна магнитная буря, близкая к уровню G2 (средняя) — модель показала вероятность такого геомагнитного всплеска между 00:00 и 03:00 мск. Далее в течение суток Кр-индекс установится в районе трех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что спрогнозированный мощный всплеск геомагнитной активности не состоялся.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 20%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 45%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,4.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Портал my-calend пишет, что в пятницу, 5 декабря, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В субботу, 6 декабря, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в субботу, 13 декабря, утверждает my-calend.

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

О важности здорового сна также заявила невролог Екатерина Демьяновская. Она призвала не только нормализовать режим труда и отдыха, но и отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики. Соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — отметила Демьяновская.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она, как и коллега, посоветовала ограничить интенсивные тренировки — лучше сделать акцент на дыхательных упражнениях, легкой гимнастике и контрастном душе. Людям с хроническими болезнями нужно наблюдаться у врача и строго соблюдать все назначения, подытожила специалист.

