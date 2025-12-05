ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:15

«Много борьбы и неожиданностей»: Корстин о текущем сезоне Единой лиги ВТБ

Корстин: интрига в сезоне Единой лиги ВТБ сохранится до самого конца

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На старте нового сезона баскетбольного чемпионата в РФ сохраняется высокая интрига, заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru. Она отметила, что команды до сих пор продолжают укомплектовываться, и интерес будет сохраняться до самого конца.

Сезон очень непредсказуемый. Много борьбы и неожиданных результатов. Сейчас на первом месте идет ЦСКА, но они уже проиграли УНИКСу. А казанцы, в свою очередь, проиграли «Парме». Кто бы мог подумать. Команды продолжают подписывать новых сильных игроков. Даже те, кто находятся чуть ниже, конкурентноспособны и борются за победы в каждой игре. Думаю, что интрига будет сохраняться до конца чемпионата, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

До этого она раскрыла, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.

баскетбол
Единая лига ВТБ
Илона Корстин
команды
