«Много борьбы и неожиданностей»: Корстин о текущем сезоне Единой лиги ВТБ Корстин: интрига в сезоне Единой лиги ВТБ сохранится до самого конца

На старте нового сезона баскетбольного чемпионата в РФ сохраняется высокая интрига, заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru. Она отметила, что команды до сих пор продолжают укомплектовываться, и интерес будет сохраняться до самого конца.

Сезон очень непредсказуемый. Много борьбы и неожиданных результатов. Сейчас на первом месте идет ЦСКА, но они уже проиграли УНИКСу. А казанцы, в свою очередь, проиграли «Парме». Кто бы мог подумать. Команды продолжают подписывать новых сильных игроков. Даже те, кто находятся чуть ниже, конкурентноспособны и борются за победы в каждой игре. Думаю, что интрига будет сохраняться до конца чемпионата, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

До этого она раскрыла, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.