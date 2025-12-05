Ливни, гололед и оттепель до плюс 6 градусов: прогноз погоды в Москве

Погода в Москве резко изменится после выходных, уверены синоптики. Сколько будет градусов в субботу и воскресенье, какая погода ждет Москву на новой неделе, что в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 5 декабря, чего ждать в выходные

Влияние антициклона на Москву постепенно снижается, и в ближайшие дни погода в российской столице переменится, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом температура в выходные не опустится ниже 0 градусов ни днем, ни ночью.

«Небо продолжат закрывать плотные облака, и местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. [5 декабря в Москве] температура воздуха — плюс 2–4 градуса, по области — до плюс 4. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу местами небольшие осадки, ночью — до плюс 2, днем — плюс 1–3», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько будет градусов в Москве на следующей неделе

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует в начале новой недели небольшое похолодание. Может даже выпасть снег, однако надолго его не хватит.

«До метеорологической зимы еще далеко», — констатировал синоптик в своем Telegram-канале.

Руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе до Москвы «дотянется» мощный атлантический циклон с Северного моря.

«9 декабря фронтальная система приблизится к Москве, начнутся осадки. И это уже будет снежок! В середине следующей недели столичный регион окажется в теплом секторе циклона, снег сменится мокрым снегом, а затем и дождем. Так что от выпавшего снега мало что останется. Но для декабря лиха беда начало!» — считает метеоролог.

Гидрометцентр Москвы ожидает резкие «температурные качели» на новой неделе. К понедельнику дневная температура упадет до 0 градусов, ожидается появление гололеда. Однако к 11 декабря придет циклон, и воздух прогреется до нехарактерных для декабря плюс 6 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При этом ожидаются обильные осадки. Специалисты Foreca прогнозируют, что они начнутся в ночь на 9 декабря и к 11 декабря достигнут пика. За трое суток выпадет почти 10 мм осадков (почти 20% месячной нормы), в основном в виде ледяного дождя.

После этого температура резко уйдет в минус, считают специалисты Foreca. Они прогнозируют до минус 3 градусов 13 декабря. По оценкам Поздняковой, холодная волна будет короткой.

«Потом температура вновь поднимется до положительных значений в дневные часы. Выпавший снег не сохранится. По прогнозам, настоящий снег, который сформирует снежный покров, будет в конце декабря — в последней декаде месяца. Так что к Новому году без снега мы не останемся», — заявила Позднякова в разговоре с NEWS.ru.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

В Санкт-Петербург дожди и мокрый снег придут уже в предстоящие выходные. В субботу Северо-Западный регион окажется в теплом секторе циклонического вихря, а в воскресенье холодный атмосферный фронт начнет понижать температуру, и дожди перейдут в мокрый снег. За сутки может выпасть около пятой части от декабрьской нормы осадков, предупредил Леус.

«В пятницу уходящий атмосферный фронт еще отметится в Северной столице небольшими осадками, а ближе к вечеру, вместе с понижением температуры, влажный воздух начнет конденсироваться, и на регион опустятся очаги туманов. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — от минус 1 до плюс 4. Атмосферное давление выше нормы. В субботу небольшой дождь местами с мокрым снегом, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 2–4», — сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь

Правда ли БПЛА ВСУ атаковали «Грозный-Сити»? Что известно, жертвы

Уникальное событие. Меркурий, Венера и Марс устроят парад планет: детали