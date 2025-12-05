Депутат ответил, передаст ли Британия часть российских активов Украине

Заявление Великобритании о готовности передать Украине замороженные российские активы является лукавым политическим ходом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Лондон традиционно избегает прямых обязательств, предпочитая действовать чужими руками.

Мы знаем, насколько дипломатично умеют лукавить британцы, что они делают столетиями. Их заявление о готовности передать на помощь Украине наши замороженные активы не более чем определенный ход для того, чтобы показать свою политическую идентичность. С другой стороны, Британия очень аккуратно выходит из прямых обязательств: все равно у них не получится создать механизм, легализующий воровство российских средств. Это крайне сложно и рискованно. Англичане привыкли сталкивать всех лбами и «вытаскивать каштаны из огня чужими руками», — высказался Чепа.