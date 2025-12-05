ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:27

Депутат ответил, передаст ли Британия часть российских активов Украине

Депутат Чепа: Британия лукавит в своей готовности передать Украине активы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заявление Великобритании о готовности передать Украине замороженные российские активы является лукавым политическим ходом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Лондон традиционно избегает прямых обязательств, предпочитая действовать чужими руками.

Мы знаем, насколько дипломатично умеют лукавить британцы, что они делают столетиями. Их заявление о готовности передать на помощь Украине наши замороженные активы не более чем определенный ход для того, чтобы показать свою политическую идентичность. С другой стороны, Британия очень аккуратно выходит из прямых обязательств: все равно у них не получится создать механизм, легализующий воровство российских средств. Это крайне сложно и рискованно. Англичане привыкли сталкивать всех лбами и «вытаскивать каштаны из огня чужими руками», — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы в размере 8 млрд фунтов (более 815,8 млрд рублей). По данным британских журналистов, местные власти хотят согласовать единую позицию западных стран по поводу «репарационного кредита».

