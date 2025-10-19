Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:13

«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ

Журналист Боуз: заявления Зеленского о ситуации на фронте вызывают недоумение

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на фронте, выразив недоумение его словами. В социальной сети X он отреагировал на интервью главы украинского государства телеканалу NBS, в котором тот заявил, что Украина не проигрывает в конфликте, но и Россия якобы не выигрывает.

Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе, — написал журналист.

Боуз также осудил украинского лидера за нежелание признавать реальные потери ВСУ на фронте и давать объективную оценку текущей ситуации.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что президент США Дональд Трамп унизил украинского президента на встрече в Вашингтоне. По его словам, глава Белого дома продемонстрировал свое истинное отношение к Зеленскому, когда речь зашла о тоннеле между США и Россией.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

