05 декабря 2025 в 14:57

Мирошник раскрыл цель украинских фейков о якобы украденных детях

Мирошник: фейки Киева о похищениях детей рассчитаны на западного зрителя

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фейки Киева о «якобы украденных украинских детях» представленные в ООН являются «абсолютным фарсом», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Выступая на пресс-конференции на тему преступлений Украины против женщин и детей, дипломат отметил, что цель данной риторики — манипулировать сознанием западного зрителя и налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Мирошник указал на «двойные стандарты» международных структур, отметив, что никого не интересует судьба тысяч детей, вывезенных из Украины в Европу. Посол потребовал от Украины и Запада предоставить списки и документы тех, кого якобы «украла Россия», и обратил внимание на случаи, когда детям фиктивно меняют документы, чтобы лишить их родителей и вывезти на Запад, где их следы теряются.

При этом, знаете, никого не интересовали тысячи детей, которые из Украины были вывезены в Европу, — добавил Мирошник.

В заключение, представитель МИД РФ назвал обвинения попыткой навесить на Россию ярлык и обвинить ее в «геноциде» украинцев, что никак не подтверждается. По его словам, настоящее издевательство над детьми, о котором необходимо говорить, происходит в зоне боевого соприкосновения, где сотни тысяч детей лишены нормального доступа к школе и лечебным учреждениям.

Вот где идет издевательство над детьми, — подытожил посол.

Ранее Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Родион Мирошник
Украина
дети
СВО
МИД РФ
