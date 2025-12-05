Фейки Киева о «якобы украденных украинских детях» представленные в ООН являются «абсолютным фарсом», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Выступая на пресс-конференции на тему преступлений Украины против женщин и детей, дипломат отметил, что цель данной риторики — манипулировать сознанием западного зрителя и налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Мирошник указал на «двойные стандарты» международных структур, отметив, что никого не интересует судьба тысяч детей, вывезенных из Украины в Европу. Посол потребовал от Украины и Запада предоставить списки и документы тех, кого якобы «украла Россия», и обратил внимание на случаи, когда детям фиктивно меняют документы, чтобы лишить их родителей и вывезти на Запад, где их следы теряются.

При этом, знаете, никого не интересовали тысячи детей, которые из Украины были вывезены в Европу, — добавил Мирошник.

В заключение, представитель МИД РФ назвал обвинения попыткой навесить на Россию ярлык и обвинить ее в «геноциде» украинцев, что никак не подтверждается. По его словам, настоящее издевательство над детьми, о котором необходимо говорить, происходит в зоне боевого соприкосновения, где сотни тысяч детей лишены нормального доступа к школе и лечебным учреждениям.

Вот где идет издевательство над детьми, — подытожил посол.

Ранее Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.