Психолог рассказала, как бороться с созависимостью в отношениях Психолог Аванесян: признание своей слабости поможет избежать созависимости

Признание своей слабости поможет избежать созависимости в отношениях, рассказала «Радио 1» психолог, психотерапевт Ольга Аванесян. Она отметила, что для построения гармоничных отношений важно признавать свои несовершенства.

Зависимость почти всегда начинается с желания спрятать свою уязвимость. Мы заполняем внутреннюю пустоту внешними стимулами, стараясь не почувствовать боль и одиночество. Но чем усерднее прячем несовершенство, тем глубже оказываемся в ловушке, — рассказала Аванесян.

Психолог подчеркнула, что созависимые отношения часто становятся попыткой контролировать происходящее. Она посоветовала выработать навык жизни со своей уязвимостью, чтобы не «сбегать» к разрушительным паттернам поведения.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что желание спасти партнера от проблем может быть начальным признаком созависимости. Она предупредила, что от этого состояния никто не застрахован.