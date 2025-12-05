ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:15

Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул

Корстин: баскетболист Швед сможет помочь УНИКСу стать лучше благодаря яркой игре

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Швед поможет стать лучше казанскому УНИКСу, заявила в интервью NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она заявила, что грамотный специалист клуба Велимир Перасович сможет найти применение талантам баскетболиста.

Алексей Швед всегда играл ярко, но его команды не всегда давали результат. Сейчас, с высоты игрового опыта, Швед более взвешенный игрок. У него есть возможность помочь казанцам стать лучше. Тем более, что там очень грамотный специалист — Велимир Перасович. Он найдет применение талантам Алексея, — сказала Корстин.

Ранее Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого директор баскетбольной лиги рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

Также она заявила, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига, в свою очередь, пытается сделать каждый матч интересным.

