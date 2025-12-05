ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:07

Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке

Джиган признался, что готов был съесть буйвола во время пребывания в Африке

Джиган Джиган Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Рэпер Джиган в эфире шоу «Быть Джиганом и Оксаной Самойловой» признался, что хотел «сожрать» буйвола, когда был в Африке. Артист поделился чувствами в отношении других животных. По его словам, когда он смотрит на корову, с ней хочется поиграть.

Вот давай честно. Корову ты видишь, хочешь с ней поиграть, теленок миленький, мордочка. А на барашка смотришь тупо, как на еду. То есть нет такого «Боречка» — Боря обычно баранов зовут. Понимаете, да, о чем я говорю?задал вопрос оператору Джиган.

Рэпер добавил, что смотрит на барана и видит жирное мясо для плова. На курицу, рыбу и всех остальных животных, даже баранов, Джиган смотрит не для того, чтобы «сожрать».

Единственное, я когда в Африке был, вот я на бизона смотрел, на буйвола. Вот на него я смотрел, сожрать хотел, — поделился артист.

Ранее блогер Оксана Самойлова назвала самую дорогую «вещь» в совместном с Джиганом доме. Знаменитость раскрыла, что это лестница. При этом Самойлова не озвучила цену элемента интерьера, но сама удивилась факту ее дорогой стоимости.

