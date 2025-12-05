ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:13

Мошенники начали обманывать россиян с налогами

Мошенники начали слать жертвам письма о якобы неуплаченных имущественных налогах

В преддверии традиционного срока уплаты имущественных налогов, который приходится на 1 декабря, мошенники начали прибегать к фишинговым атакам, сообщила РИА Новости пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта. Граждан начали массово обзванивать или рассылать сообщения о якобы неуплаченных налогах.

Эксперты отмечают, что аферисты используют период, когда многие граждане получают уведомления и задумываются об оплате, чтобы запустить свои схемы. Пользователи получают SMS или сообщения в мессенджерах, а иногда и электронные письма. Заголовки таких сообщений часто звучат как «Неуплаченный налог», «Переплата по налогу» или «Недоимка по налогу на имущество».

В сообщениях содержится ссылка, ведущая на поддельный сайт, который выглядит как точная копия официального портала Федеральной налоговой службы (ФНС) или портала «Госуслуги». Основная цель злоумышленников — побудить жертву ввести данные своей банковской карты. Для этого им предлагают «уточнить реквизиты для возврата переплаты» или «срочно оплатить недоимку со скидкой».

Специалисты «Мошеловки» объясняют, что мошенники играют на двух чувствах: страхе перед неоплаченным долгом и желании получить возврат переплаты, особенно перед праздниками. Они отмечают, что предновогодняя суета и неразбериха делают подобные сообщения особенно правдоподобными для многих людей.

Ранее в МВД раскрыли, как мошенники давят на эмоции россиян. Аферисты эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания. По данным МВД, одним из самых частых методов давления стало опасение за жизнь близких.

