ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:16

Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос

Песков: Москва ценит подход Нью-Дели в вопросе украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва высоко ценит «взвешенный подход» Нью-Дели к вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона весьма ценит позицию индийских коллег.

Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир. Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира, — высказался представитель Кремля.

Особое внимание Песков уделил возможности прямого диалога между российским лидером Владимиром Путиным и индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Пресс-секретарь заключил, что наличие такой прямой линии общения является «лучшим способом объяснить свою позицию друзьям».

Ранее в Песков констатировал, что если достижение целей специальной военной операции мирными средствами окажется невозможным, то Россия будет продолжать ее ведение. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможных действиях Москвы, если украинская сторона откажется согласиться с ее условиями по мирному договору. Песков также добавил, что российские войска ныне демонстрируют хорошую динамику.

Дмитрий Песков
Индия
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за полтора часа
«Готовы создавать рабочие места в новых регионах»: чего ждет бизнес от ТИЭФ
«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.