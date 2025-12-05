Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос

Москва высоко ценит «взвешенный подход» Нью-Дели к вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона весьма ценит позицию индийских коллег.

Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир. Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира, — высказался представитель Кремля.

Особое внимание Песков уделил возможности прямого диалога между российским лидером Владимиром Путиным и индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Пресс-секретарь заключил, что наличие такой прямой линии общения является «лучшим способом объяснить свою позицию друзьям».

Ранее в Песков констатировал, что если достижение целей специальной военной операции мирными средствами окажется невозможным, то Россия будет продолжать ее ведение. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможных действиях Москвы, если украинская сторона откажется согласиться с ее условиями по мирному договору. Песков также добавил, что российские войска ныне демонстрируют хорошую динамику.