05 декабря 2025 в 15:10

Песков озвучил, при каком развитии событий Россия продолжит СВО

Песков: Россия будет продолжать СВО, если Украина не захочет урегулирования

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия будет продолжать вести СВО, если достижение ее целей мирными средствами окажется невозможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT. Так представитель Кремля ответил на вопрос, что будет в том случае, если украинская сторона откажется соглашаться с условиями Москвы по мирному договору. Представитель Кремля также добавил, что российские войска сохраняют хорошую динамику.

Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что позиция России понятна, и она не менялась после саммита в Анкоридже. По его словам, Москва открыта к переговорам и заинтересована в работе на основе документа, разработанного администрацией США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева до сих пор нет полной информации о переговорах российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По его словам, украинская сторона намерена добиться доступа ко всем данным о состоявшейся встрече.

