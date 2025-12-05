Зеленский остался без информации о переговорах Путина и Уиткоффа Зеленский: Киев будет добиваться информации о переговорах Путина и Уиткоффа

У Киева до сих пор нет полной информации о переговорах российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев намерен добиться доступа ко всем данным о состоявшейся встрече.

Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что было сказано в России, — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

Путин заявил, что продолжительная встреча с американскими представителями в Кремле была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа. По словам российского лидера, до визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву не было известно о новых инициативах.