«Мой маленький!»: поцелуй Джигана с резвящимся Педро попал на видео

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) поцеловал на камеру енота по кличке Педро — питомца, которого он завел вместе с блогером Оксаной Самойловой. В проекте «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео» показано, как артист держит резвящееся животное на руках и мило с ним общается.

Ты мой маленький! Педро! — приговаривает Джиган.

Самойлова впервые показала поклонникам нового питомца в июле 2025 года. С тех пор енот Педро стал членом звездной семьи. При этом животное живет не в особняке, а на новой ферме, которую пара обустроила.

Но осенью у звездной пары произошел кризис. 6 октября Самойлова подала в суд заявление на развод, после чего информация о проблемах в отношениях супругов начала активно циркулировать в Сети. Рэпер не явился на заседание. Самойлова приехала в суд в одежде темных тонов. Она вела себя спокойно и доброжелательно. Она пояснила, что возможные измены не стали причиной расставания с мужем — блогер «просто устала». Модель уточнила, что не живет вместе с Джиганом. Они общаются только по вопросам, касающимся четверых общих детей.