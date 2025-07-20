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20 июля 2025 в 15:13

Самойлова завела нового питомца по кличке Педро

Блогер Оксана Самойлова завела енота по кличке Педро

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогерша Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана — показала в своем Telegram-канале нового питомца, им оказался енот Педро. Животное будет жить не в особняке звезд, а на новой ферме, которую семейная пара в настоящее время обустраивает.

У меня вырос газон, помидоры и огурцы, появился енот Педро, построилась баня с бассейном, и еще миллион разных мелочей. Работа на ферме идет полным ходом, — написала Самойлова.

До этого блогер вместе с исполнительницей Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка, появилась на заседании Общественной палаты Российской Федерации. При этом певица ранее обвиняла Самойлову в эксплуатации детей на камеру. Пользователи Сети удивились, что «девочки не подрались». Они мило позировали журналистам.

Ранее Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х годов. Жена рэпера призналась, что хочет построить на этом месте ферму. Мнение мужа на этот счет она не озвучивала.

В феврале Джиган и Самойлова подарили сыну Давиду на пятилетие настоящую корову. Мальчик мечтал о таком питомце и неоднократно намекал родителям, что хочет, чтобы он жил в их доме. Узнав, что за коровой нужно много ухаживать, Давид передумал ее заводить.

Оксана Самойлова
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