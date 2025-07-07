Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 22:00

«Фриков не хватало». Почему Инстасамку и Самойлову пустили в ОП

Инстасамка (Дарья Зотеева) Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Недавно в Сети активно обсуждалось участие певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и блогера Оксаны Самойловой в заседании Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ). Исполнительница хита «За деньги — да!» пытается лоббировать закон, который бы контролировал родителей, снимающих ролики с детьми-блогерами. Самойлова поддержала инициативу Дарьи. Есть ли шанс, что закон, который предложила Инстасамка, будет принят, и место ли таким звездам в ОП РФ — в материале NEWS.ru.

Почему Инстасамка решила стать политиком

Зотеева — исполнительница с неоднозначной репутацией. В ее песнях иногда встречаются довольно спорные строчки, а сама Инстасамка не раз была участницей громких скандалов. Например, она инсценировала ограбление квартиры, аварию с участием своего мужа, оскорбляла визажистов, выкинула на курьера мусор и т. п. Некоторые общественные деятели считают хит Инстасамки «За деньги — да!» пропагандой цинизма и пошлости.

С мая 2025 года в жизни Зотеевой произошли перемены. Многие предположили, что Дарья повзрослела и стала осознаннее. Инстасамка высказалась в соцсетях против семьи блогеров Кукояки из-за песни, которую 7-летняя Василиса Кукояки исполнила на одном из концертов с отцом и группой «Хлеб». Там есть строки: «Пенис большой как у КАМАЗа дворник. Видел твою маму и дал ей поджопник».

«Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон <…>. Кукояки, я не отстану от вас. Я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук. Интернет помнит все, и к вам это тоже относится», — написала Дарья.

Музыкант, актер Денис Кукояка с супругой Еленой и дочерью Василисой Музыкант, актер Денис Кукояка с супругой Еленой и дочерью Василисой Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чуть позже Дарья заявила, что собирается обратиться в Госдуму с инициативой. «Я начала изучать информацию и следить за каналами, где хоть как-то участвуют дети в роли блогеров. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, я поспособствую этому процессу, буду выходить на связь с депутатами. Меня волнует количество проведенных часов ребенка под камерой», — отметила Инстасамка.

Тогда пользователи соцсетей назвали слова Дарьи «хайпожорством». Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Зотеева набирает цитируемость, поскольку популярность ее сейчас как артистки падает. Как он считает, в Госдуме певицу никто не ждет.

«Вы послушайте, какие ценности она пропагандирует. „За деньги — да“, все покупается, и душу дьяволу можно продать, чтобы были бабки. Сейчас нужно пропагандировать патриотические ценности, особенно среди подростков, которые ее слушают. В Госдуме серьезные люди. А тут врывается какая-то Инстасамка. Зачем она — для того чтобы себя пропиарить? Я думаю, что это не то время, не то место. Если Инстасамка в Госдуму придет, то хана всему шоу-бизнесу, именно музыке. Она развратная, это кринж», — утверждает Дворцов.

Как Инстасамка попала в Общественную палату

Недавно Инстасамку, по ее словам, пригласили на первое заседание в Общественную палату РФ. Темой встречи была безопасность детей в интернете и их прав. Мероприятие было организовано Общественной палатой совместно с общественно-государственным движением «Движение первых».

Инстасамка (Дарья Зотеева) Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зотеева выступила одним из спикеров. Она заявила, что хочет законодательно контролировать родителей детей-блогеров. В частности, следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы совсем маленькие девочки и мальчики не рекламировали товары, а также за качеством контента, который выпускают взрослые с участием отпрысков.

Вместе с Зотеевой в ОП появилась и Оксана Самойлова. К слову, Инстасамка ранее обвиняла блогера в эксплуатации детей на камеру. Удивительно, как отметили пользователи Сети, что «девочки не подрались». Они мило позировали журналистам. В соцсетях некоторые осудили Самойлову и Зотееву. «Как раз двух фриков не хватало», «У нас что, достойных людей нет? Полная деградация», — писали в комментариях под совместным снимком звезд.

Примут ли закон Инстасамки депутаты

Другие пользователи посоветовали Зотеевой начать с себя, удалить «пошлые» песни, а уже потом, сделав «что-то полезное», диктовать родителям, как им воспитывать детей.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин придерживается похожего мнения. Он считает, что депутаты просто посмеются над предложениями певицы.

«Никто этой инициативы не поддержит, и никто не будет с этим связываться. Думаю, что депутаты посмеются над этой инициативой и на этом все закончится. Она, эта инициатива, на уровне Инстасамки. Никто не имеет права в России запретить снимать, делать контент. У нас много творческих молодых людей, детей, родителей, которые снимают контент, популяризующий семейные и культурные ценности страны», — сказал Бородин NEWS.ru.

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Он считает, что Инстасамка выпускала очень много противоречивого контента и ей стоило бы начать с пересмотра собственных ценностей. К тому же, по мнению Бородина, певица не может быть лидером мнений, ведь она ничего не сделала на благо РФ.

«О чем можно разговаривать с Инстасамкой за одним столом? Она же прославилась этими трешными треками пошлого содержания. Продавай себя за деньги. Она пропагандистка — все за деньги? Контент-матершинница. Грубо говоря, это деградация. Мы прислушаемся к кумиру подростков, который пропагандирует аморальное поведение? Почему ее должны воспринимать серьезно?» — задается вопросом эксперт.

Депутат Виталий Милонов не так категоричен. Он считает, что все же стоит отталкиваться от самой инициативы. В разговоре с NEWS.ru Милонов заявил, что Общественная палата для того и нужна, чтобы в ней выступали разные люди со своими инициативами.

«На самом деле я хочу защитить не Инстасамку, а Общественную палату. Общественная палата — это то пространство, куда можно приглашать разных людей со своим мнением, а главное, инициативами. Это такой механизм связи, общественной инициативы и госвласти. Если депутатам понравится идея, которую лоббирует участник заседания, они ее поддержат, усилят и возьмут в разработку», — заявил Милонов.

Депутат в чем-то согласен с инициативой Инстасамки. По мнению Милонова, только контролировать нужно не родителей, как таковых, а следить за тем контентом, которые они выпускают.

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Главное, создавая контент, не нанести детской психике травму, не развить в ребенке гордыню, неадекватное отношение к окружающим и к себе в частности. Нужно тщательно следить за контентом. У нас есть вполне достойный закон, который ограничивает детей от недетского контента. Если в рамках этого контента, который производят родители с детьми, есть недетское содержание или нарушаются трудовые права ребенка, конечно, надо реагировать на то, о чем говорит Инстасамка», — резюмировал Милонов.

Читайте также:

От ссор с Мизулиной до доносов на коллег: что случилось с Инстасамкой

Инстасамка, Баста, T-Killah: кто из звезд владеет футбольными клубами

Группа «Тату» объявила о воссоединении. Что об этом известно, новые хиты

Инстасамка
контент
Госдума
Общественная палата
Оксана Самойлова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.