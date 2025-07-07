«Фриков не хватало». Почему Инстасамку и Самойлову пустили в ОП

Недавно в Сети активно обсуждалось участие певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и блогера Оксаны Самойловой в заседании Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ). Исполнительница хита «За деньги — да!» пытается лоббировать закон, который бы контролировал родителей, снимающих ролики с детьми-блогерами. Самойлова поддержала инициативу Дарьи. Есть ли шанс, что закон, который предложила Инстасамка, будет принят, и место ли таким звездам в ОП РФ — в материале NEWS.ru.

Почему Инстасамка решила стать политиком

Зотеева — исполнительница с неоднозначной репутацией. В ее песнях иногда встречаются довольно спорные строчки, а сама Инстасамка не раз была участницей громких скандалов. Например, она инсценировала ограбление квартиры, аварию с участием своего мужа, оскорбляла визажистов, выкинула на курьера мусор и т. п. Некоторые общественные деятели считают хит Инстасамки «За деньги — да!» пропагандой цинизма и пошлости.

С мая 2025 года в жизни Зотеевой произошли перемены. Многие предположили, что Дарья повзрослела и стала осознаннее. Инстасамка высказалась в соцсетях против семьи блогеров Кукояки из-за песни, которую 7-летняя Василиса Кукояки исполнила на одном из концертов с отцом и группой «Хлеб». Там есть строки: «Пенис большой как у КАМАЗа дворник. Видел твою маму и дал ей поджопник».

«Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон <…>. Кукояки, я не отстану от вас. Я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук. Интернет помнит все, и к вам это тоже относится», — написала Дарья.

Музыкант, актер Денис Кукояка с супругой Еленой и дочерью Василисой Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чуть позже Дарья заявила, что собирается обратиться в Госдуму с инициативой. «Я начала изучать информацию и следить за каналами, где хоть как-то участвуют дети в роли блогеров. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, я поспособствую этому процессу, буду выходить на связь с депутатами. Меня волнует количество проведенных часов ребенка под камерой», — отметила Инстасамка.

Тогда пользователи соцсетей назвали слова Дарьи «хайпожорством». Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Зотеева набирает цитируемость, поскольку популярность ее сейчас как артистки падает. Как он считает, в Госдуме певицу никто не ждет.

«Вы послушайте, какие ценности она пропагандирует. „За деньги — да“, все покупается, и душу дьяволу можно продать, чтобы были бабки. Сейчас нужно пропагандировать патриотические ценности, особенно среди подростков, которые ее слушают. В Госдуме серьезные люди. А тут врывается какая-то Инстасамка. Зачем она — для того чтобы себя пропиарить? Я думаю, что это не то время, не то место. Если Инстасамка в Госдуму придет, то хана всему шоу-бизнесу, именно музыке. Она развратная, это кринж», — утверждает Дворцов.

Как Инстасамка попала в Общественную палату

Недавно Инстасамку, по ее словам, пригласили на первое заседание в Общественную палату РФ. Темой встречи была безопасность детей в интернете и их прав. Мероприятие было организовано Общественной палатой совместно с общественно-государственным движением «Движение первых».

Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зотеева выступила одним из спикеров. Она заявила, что хочет законодательно контролировать родителей детей-блогеров. В частности, следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы совсем маленькие девочки и мальчики не рекламировали товары, а также за качеством контента, который выпускают взрослые с участием отпрысков.

Вместе с Зотеевой в ОП появилась и Оксана Самойлова. К слову, Инстасамка ранее обвиняла блогера в эксплуатации детей на камеру. Удивительно, как отметили пользователи Сети, что «девочки не подрались». Они мило позировали журналистам. В соцсетях некоторые осудили Самойлову и Зотееву. «Как раз двух фриков не хватало», «У нас что, достойных людей нет? Полная деградация», — писали в комментариях под совместным снимком звезд.

Примут ли закон Инстасамки депутаты

Другие пользователи посоветовали Зотеевой начать с себя, удалить «пошлые» песни, а уже потом, сделав «что-то полезное», диктовать родителям, как им воспитывать детей.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин придерживается похожего мнения. Он считает, что депутаты просто посмеются над предложениями певицы.

«Никто этой инициативы не поддержит, и никто не будет с этим связываться. Думаю, что депутаты посмеются над этой инициативой и на этом все закончится. Она, эта инициатива, на уровне Инстасамки. Никто не имеет права в России запретить снимать, делать контент. У нас много творческих молодых людей, детей, родителей, которые снимают контент, популяризующий семейные и культурные ценности страны», — сказал Бородин NEWS.ru.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Он считает, что Инстасамка выпускала очень много противоречивого контента и ей стоило бы начать с пересмотра собственных ценностей. К тому же, по мнению Бородина, певица не может быть лидером мнений, ведь она ничего не сделала на благо РФ.

«О чем можно разговаривать с Инстасамкой за одним столом? Она же прославилась этими трешными треками пошлого содержания. Продавай себя за деньги. Она пропагандистка — все за деньги? Контент-матершинница. Грубо говоря, это деградация. Мы прислушаемся к кумиру подростков, который пропагандирует аморальное поведение? Почему ее должны воспринимать серьезно?» — задается вопросом эксперт.

Депутат Виталий Милонов не так категоричен. Он считает, что все же стоит отталкиваться от самой инициативы. В разговоре с NEWS.ru Милонов заявил, что Общественная палата для того и нужна, чтобы в ней выступали разные люди со своими инициативами.

«На самом деле я хочу защитить не Инстасамку, а Общественную палату. Общественная палата — это то пространство, куда можно приглашать разных людей со своим мнением, а главное, инициативами. Это такой механизм связи, общественной инициативы и госвласти. Если депутатам понравится идея, которую лоббирует участник заседания, они ее поддержат, усилят и возьмут в разработку», — заявил Милонов.

Депутат в чем-то согласен с инициативой Инстасамки. По мнению Милонова, только контролировать нужно не родителей, как таковых, а следить за тем контентом, которые они выпускают.

Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Главное, создавая контент, не нанести детской психике травму, не развить в ребенке гордыню, неадекватное отношение к окружающим и к себе в частности. Нужно тщательно следить за контентом. У нас есть вполне достойный закон, который ограничивает детей от недетского контента. Если в рамках этого контента, который производят родители с детьми, есть недетское содержание или нарушаются трудовые права ребенка, конечно, надо реагировать на то, о чем говорит Инстасамка», — резюмировал Милонов.

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