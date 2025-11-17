Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана

17 ноября Хорошевский мировой суд дал два месяца на примирение Оксане Самойловой и ее мужу — рэперу Джигану. Как блогер отреагировала на это решение, на чем зарабатывает миллионы, ждать ли скандального раздела имущества — в материале NEWS.ru.

Как прошел суд Самойловой и Джигана

6 октября Самойлова подала в суд заявление на развод, после чего информация о кризисе в отношениях звездной пары начала активно циркулировать в Сети.

Рэпер не явился на заседание. Самойлова приехала в суд в одежде темных тонов. Она вела себя спокойно и доброжелательно. Самойлова пояснила, что измены не стали причиной расставания с мужем.

«Просто устала», — сказала она.

Блогер уточнила, что не живет вместе с Джиганом. Они общаются только по вопросам, касающимся четверых общих детей. Блогер добавила, что судов с мужем по вопросу раздела имущества и проживания детей не будет.

Ранее Самойлова заявила на светском мероприятии, что намерена делать музыкальную сольную карьеру, а не налаживать личную жизнь.

Каким бизнесом занимается Самойлова

До 2020-го Самойлову знали в звездной тусовке лишь как жену Джигана. Со временем она превратилась в бизнес-леди. Возможно, причиной ее самостоятельности стали семейные неурядицы, слухи о якобы изменах Джигана и его лечении в реабилитационном центре для зависимых. В последнее время артист стал давать меньше концертов.

Самойлова запустила собственную косметическую линию. По данным Telegram-канала SHOT, финансовые показатели бренда за 2021–2022 годы были впечатляющими. Ежегодная выручка превышала 400 млн рублей. Затем показатели снизились до 145 млн.

Самойлова ранее подавала заявление на развод с мужем, но затем отозвала иск. Эта новость привлекла внимание общественности. Самойлова активизировала деятельность в блогосфере и не скрывала, что за месяц на рекламе в соцсетях заработала 12 млн рублей.

Блогер также зарегистрировала товарный знак, под которым стала выпускать детскую одежду. Но этот бизнес потерпел неудачу. Убытки составили 3 млн рублей, и он был ликвидирован. При этом торговая марка осталась за Самойловой.

По данным СПАРК, блогер основала эстетическую клинику вместе с подругой Зариной Жиляевой. К настоящему времени этот бизнес закрыт.

По сообщениям Telegram-канала «Светский хроникер», онлайн-марафон «Стратегия на миллион», в котором Самойлова обучала желающих зарабатывать деньги, принес ей 390 млн рублей.

Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как зарабатывает Самойлова

В ноябре на фоне бракоразводного процесса Самойлова стала частой гостьей светских мероприятий. На премии Topical Style Award 2025 она сообщила журналистам, что у нее много бизнес-проектов. Блогер добавила, что летом следующего года планирует начать петь. Она решила обучиться вокалу, найти хороших аранжировщиков и авторов текстов. Самойлова не исключила, что будет выступать на корпоративах.

Жена Джигана основала новую структуру, в которой контролирует половину бизнеса. Вторая часть принадлежит ООО «УК Миксит». По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании составила 2,1 млн рублей, чистая прибыль — всего 407 тыс.

Согласно информации СПАРК за 2024 год, прибыль от бьюти-клиники, в которой Самойлова является совладелицей, составила 124 млн рублей.

Самойлова решила сделать ставку в бизнесе на экоферму. Минувшим летом она приобрела территорию заброшенного пансионата в деревне Старая Руза Московской области. В нем живут коза по кличке Мими, померанские шпицы Шарки и Спарки, шиншилла, кролики, канарейка Желток, а также енот Педро.

Предпринимательница сообщила, что планирует построить на ферме домики для гостей, бассейн, рестораны и бани. В нем можно будет проводить свадьбы и другие праздничные мероприятия.

Самойлова также зарабатывает в соцсетях. После того как ее аккаунт в запрещенной сети взломали мошенники (затем вернула доступ), блогер перебазировалась в Telegram и во «ВКонтакте», а также активно ведет TikTok. По словам инсайдеров, один рекламный пост на странице Самойловой стоит около 2 млн рублей.

Самойлова также анонсировала реалити-шоу о своей семье на платформе «VK Видео». Блогер отметила, что в некоторых сериях появится Джиган.

Самойлова не беспокоится по поводу раздела имущества с мужем, поскольку подписала брачный договор. Супруги определились с местом проживания детей. По словам Самойловой, они живут с мамой и с папой.

