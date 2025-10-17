Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:43

Мошенники добрались до Самойловой

Мошенники взломали многомиллионный Instagram-аккаунт Самойловой

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники взломали аккаунт блогера Оксаны Самойловой в Instagram (деятельность в РФ запрещена) — об этом стало известно из ее Telegram-канала. Злоумышленники получили доступ к странице с миллионами подписчиков и начали публиковать сообщения от имени звезды, чтобы ввести пользователей в заблуждение и выманить у них деньги.

Ребята, [аккаунт] взломали! Не переводите никому деньги! Это мошенники! написала Самойлова.

Мошенники разместили в профиле пост о «внутренней борьбе и эмоциональном выгорании» с упоминанием некого «особенного подарка» для подписчиков. В «шапке» страницы они оставили ссылку на фиктивный розыгрыш. Переход по ней приводил пользователей на фальшивый сайт, где они теряли свои средства.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила о взломе своего Instagram-аккаунта, насчитывающего 20 млн подписчиков. Она призвала своих поклонников не доверять информации от злоумышленников до ее официального видеообращения.

До этого мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Пресс-служба регионального оперштаба предупреждала, что со страницы политика могут поступать личные сообщения или создаваться фиктивные чаты, и призывала не переходить по сторонним ссылкам.

Оксана Самойлова
мошенники
взломы
аккаунты
