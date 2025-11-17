Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение

Мировой судья в Москве предоставил рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруге, блогерше и модели Оксане Самойловой, два месяца на возможное примирение в рамках бракоразводного процесса, о чем журналистам рассказала сама звезда. Самойлова заявила, что на примирение она не пойдет, передает корреспондент NEWS.ru.

Суд дал два месяца на применение. Я на него не готова, — высказалась блогер.

Ходатайство о предоставлении паре времени на обдумывание и примирение было заявлено стороной ответчика — самим Джиганом. Иск о расторжении брака, поданный Самойловой, был зарегистрирован судом 6 октября в категории дел, касающихся супругов, имеющих детей. У звездной пары четверо детей: три дочери и сын.

Ранее сообщалось, что Самойлова прибыла на заседание по делу о разводе с Джиганом с улыбкой на лице. Журналисты спросили знаменитость, какое у нее настроение и готова ли она простить супруга, если «он приедет с кольцом и букетом». Модель в ответ отшутилась и предложила обсудить это после суда.