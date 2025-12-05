ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:08

Московские хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве хирурги спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила батарейку, пишет «Москва 24» со ссылкой на департамент здравоохранения столицы. Из-за инородного предмета в пищеводе ребенка развилось сильное воспаление.

Юной пациентке провели экстренную эзофагоскопию. В ходе операции специалисты обнаружили язвенные повреждения слизистой. Они появились из-за химического ожога электролитом.

Врачи аккуратно извлекли батарейку и поместили ребенка под наблюдение в хирургическом отделении. Там девочка прошла курс лечения и ее состояние стабилизировалось. Сейчас ребенка уже готовят к выписке.

Ранее московские врачи смогли спасти годовалую девочку, проглотившую гелевый шар. Пациентку доставили в критическом состоянии.

дети
спасения
Москва
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.