Московские хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

В Москве хирурги спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила батарейку, пишет «Москва 24» со ссылкой на департамент здравоохранения столицы. Из-за инородного предмета в пищеводе ребенка развилось сильное воспаление.

Юной пациентке провели экстренную эзофагоскопию. В ходе операции специалисты обнаружили язвенные повреждения слизистой. Они появились из-за химического ожога электролитом.

Врачи аккуратно извлекли батарейку и поместили ребенка под наблюдение в хирургическом отделении. Там девочка прошла курс лечения и ее состояние стабилизировалось. Сейчас ребенка уже готовят к выписке.

Ранее московские врачи смогли спасти годовалую девочку, проглотившую гелевый шар. Пациентку доставили в критическом состоянии.