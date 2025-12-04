Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар

Московские врачи смогли спасти годовалую девочку, проглотившую гелевый шар, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу депздрава Москвы. Пациентку доставили в критическом состоянии.

В больнице ей провели обследование. У пациентки были расширены по размеру кишечные петли, ослабилась перистальтика, в левых отделах живота было образование округлой формы, — сообщили в ведомстве.

Медикам удалось полностью извлечь шар и все его фрагменты. В данный момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает — она уже восстановилась и выписалась домой.

Ранее сообщалось, что врачи устранили шестипалость трехлетнему ребенку в Подмосковье. Лишний палец постепенно увеличивался и причинял мальчику неудобства при игре, приеме пищи, а также вызывал осознание своего отличия от других детей, что побудило мать согласиться на хирургическое вмешательство.