Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом Трехлетнему ребенку удалили шестой палец в Подмосковье

Врачи устранили шестипалость трехлетнему ребенку в Подмосковье, передает Telegram-канал Baza. Лишний палец постепенно увеличивался и причинял мальчику неудобства при игре, приеме пищи, а также вызывал осознание своего отличия от других детей, что побудило мать согласиться на хирургическое вмешательство.

Медики выполнили иссечение дополнительного пальца и восстановили анатомически правильное строение сустава. Юному пациенту предстоит еще одна операция — извлечение металлического стержня.

