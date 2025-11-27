День матери
27 ноября 2025 в 19:40

Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом

Трехлетнему ребенку удалили шестой палец в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачи устранили шестипалость трехлетнему ребенку в Подмосковье, передает Telegram-канал Baza. Лишний палец постепенно увеличивался и причинял мальчику неудобства при игре, приеме пищи, а также вызывал осознание своего отличия от других детей, что побудило мать согласиться на хирургическое вмешательство.

Медики выполнили иссечение дополнительного пальца и восстановили анатомически правильное строение сустава. Юному пациенту предстоит еще одна операция — извлечение металлического стержня.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края сообщили о спасении врачами Владивостока ребенка, страдавшего красной волчанкой. При лечении 14-летней пациентки медики применили специальную терапию с использованием аппарата «Нуклеокор», что стало первым в России случаем применения данной методики для подростка.

Кроме того, в областной детской клинической больнице сообщили, что саратовские неонатологи спасли жизнь двойняшкам, появившимся на свет на 28-й неделе беременности. Младенцы с массой тела около 900 граммов провели несколько суток в критическом состоянии.


