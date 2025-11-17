Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Саратове врачи спасли недоношенных двойняшек

В Саратове спасли жизни двойняшкам, которые родились на 28-й неделе беременности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Саратове врачи-неонатологи спасли жизнь двойняшек, родившихся на 28-й неделе беременности, сообщили в областной детской клинической больнице. Малыши весили около 900 граммов и несколько дней находились в критическом состоянии.

Благодаря профессионализму врачей анестезиологов-реаниматологов, которые имеют сертификат неонатологов, удалось минимизировать риск для жизни детей. В настоящее время мальчики демонстрируют активное увеличение массы тела и развитие, соответствующее их возрасту. Ежегодно в отделениях реанимации и интенсивной терапии Саратовской областной детской клинической больницы оказываются около 100 недоношенных детей, из которых 15% имеют экстремально низкую массу тела — менее одного килограмма.

Ранее в больнице имени Сперанского в Москве врачи провели операцию по удалению большой липомы у мальчика. У ребенка были серьезные симптомы, включая боли в груди и трудности с дыханием. Опухоль срослась с важными органами, что потребовало сложного хирургического вмешательства. После успешной торакоскопической операции мальчик был выписан с рекомендациями по дальнейшему лечению.

