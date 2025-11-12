Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врачи спасли школьника с опухолью у сердца размером с его кулак

В больнице Сперанского мальчику удалили из груди 17-сантиметровую липому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице имени Сперанского в Москве врачи провели операцию по удалению опухоли у мальчика. У ребенка обнаружили липому — доброкачественное образование из жировой ткани, которое по размеру было как его кулак — 17 на 6 сантиметров, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ученик школы испытывал регулярные боли в груди, ему было трудно дышать, а над верхней губой появлялось посинение. После медицинского осмотра в поликлинике его положили в больницу.

Детский хирург Владимир Гацуцын сообщил, что опухоль срослась с перикардом (сердечной оболочкой) и диафрагмой. Это привело к смещению сердца влево и сдавливанию правого легкого. Во время торакоскопической операции, выполненной через несколько проколов в грудной области, хирурги успешно удалили новообразование. Через три дня после хирургического вмешательства мальчика отправили домой с рекомендациями по диете для снижения веса.

Ранее в Екатеринбурге хирурги детской городской больницы № 9 успешно провели операцию пятилетней девочке, которая проглотила 10 магнитных шариков. Инородные предметы в желудке образовали опасную цепочку длиной пять сантиметров. Своевременное вмешательство врачей предотвратило развитие перитонита и угрозу жизни ребенка. После операции девочка прошла восстановительную терапию и была выписана домой.

