Врачи спасли школьника с опухолью у сердца размером с его кулак

В больнице имени Сперанского в Москве врачи провели операцию по удалению опухоли у мальчика. У ребенка обнаружили липому — доброкачественное образование из жировой ткани, которое по размеру было как его кулак — 17 на 6 сантиметров, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ученик школы испытывал регулярные боли в груди, ему было трудно дышать, а над верхней губой появлялось посинение. После медицинского осмотра в поликлинике его положили в больницу.

Детский хирург Владимир Гацуцын сообщил, что опухоль срослась с перикардом (сердечной оболочкой) и диафрагмой. Это привело к смещению сердца влево и сдавливанию правого легкого. Во время торакоскопической операции, выполненной через несколько проколов в грудной области, хирурги успешно удалили новообразование. Через три дня после хирургического вмешательства мальчика отправили домой с рекомендациями по диете для снижения веса.

