26 ноября 2025 в 10:41

«Первые в России»: врачи рассказали, как спасли девочку с красной волчанкой

Во Владивостоке врачи спасли 14-летнюю девочку с красной волчанкой

Врачи из Владивостока спасли ребенка с красной волчанкой, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края. Там уточнили, что при лечении 14-летней девочки они применили специальную терапию с использованием специальных колонок «Нуклеокор». Это первый случай в России, когда такую методику использовали для подростка, передает РИА Новости.

Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок «Нуклеокор», которые до этого в России применяли только у взрослых. Но мы пошли на такой риск, понимая, что другого варианта, другой возможности для этого ребенка нет, — приводит ведомство слова заведующей нефрологическим отделением Ольги Семешиной.

По данным министерства, состояние пациентки улучшилось на 64-й день лечения. Врачам удалось восстановить функцию почек девочки. Кроме того, отпала необходимость в гемодиализе.

Ранее в Свердловской области врачи-нейрохирурги впервые в регионе имплантировали ребенку стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, помогающие блокировать «неправильную» активность головного мозга, снижая частоту и интенсивность приступов.

