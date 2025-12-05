Проходящий через развод Джиган раскрыл секреты счастливых отношений

ТИЭФ'25
05 декабря 2025

Джиган посоветовал в семейных отношениях всегда признавать себя неправым

Джиган Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В семейной жизни нужно идти на уступки и признавать неправоту в конфликтах, заявил рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) во время записи проекта «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео». Кроме того, музыкант посоветовал почаще стараться делать так, как нравится второй половинке.

Даже если вы правы в конфликте со своей второй половиной, сделайте себя неправым и извинитесь. Ну и исправьте ситуацию как-то. Второй секрет: всегда стараться делать так, как нравится твоему любимому человеку, — заявил Джиган.

Ранее звезда КВН Алексей Кривеня рассказал, что в браке лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблемы. Он поделился, что женат с 2014 года. Актер подчеркнул, что с каждым годом отношения с женой становятся только крепче.

До этого психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что Джиган должен существенно изменить свой образ жизни, чтобы сохранить брак с блогером Оксаной Самойловой. По ее словам, исполнителю также необходимо показать постоянство своих намерений. Психолог подчеркнула, что рэперу наконец-то нужно признать свою роль в кризисе и начать активно участвовать в семейных делах.

