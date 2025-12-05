ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:55

Врач предупредила о вреде сосисок

Врач Сластен: постоянное употребление сосисок может привести к онкологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Регулярное употребление переработанных мясных продуктов, колбасы или сосисок, может увеличить риски развития онкологии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. При этом она отметила, что такие продукты не состоят из кровеносных сосудов, сохраняющих инфекции и болезни животных.

Научные данные указывают, что регулярное употребление переработанного мяса (колбасы, сосиски, бекон) ассоциировано с повышенным риском онкологических заболеваний, прежде всего колоректального рака, — рассказала Сластен.

Она отметила, что не стоит отказываться от таких продуктов полностью. Однако врач посоветовала снизить употребление блюд из переработанных мясных продуктов.

Ранее врач-диетолог Анна Бражникова рассказала, что потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний. В связи с этим специалист посоветовала ограничить их прием до 350–500 граммов в неделю.

онкология
врачи
питание
сосиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Netflix «поглотил» Warner Bros. за $82,7 млрд
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за полтора часа
«Готовы создавать рабочие места в новых регионах»: чего ждет бизнес от ТИЭФ
«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.