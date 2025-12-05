Врач предупредила о вреде сосисок Врач Сластен: постоянное употребление сосисок может привести к онкологии

Регулярное употребление переработанных мясных продуктов, колбасы или сосисок, может увеличить риски развития онкологии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. При этом она отметила, что такие продукты не состоят из кровеносных сосудов, сохраняющих инфекции и болезни животных.

Научные данные указывают, что регулярное употребление переработанного мяса (колбасы, сосиски, бекон) ассоциировано с повышенным риском онкологических заболеваний, прежде всего колоректального рака, — рассказала Сластен.

Она отметила, что не стоит отказываться от таких продуктов полностью. Однако врач посоветовала снизить употребление блюд из переработанных мясных продуктов.

Ранее врач-диетолог Анна Бражникова рассказала, что потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний. В связи с этим специалист посоветовала ограничить их прием до 350–500 граммов в неделю.