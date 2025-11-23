Раскрыты провоцирующие рак продукты

Потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщила врач-диетолог Анна Бражникова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, речь идет о систематическом потреблении. В связи с этим специалист посоветовала ограничить их прием до 350–500 граммов в неделю.

При длительном потреблении обработанное красное мясо — колбасы, сосиски, бекон, ветчина и копчености — способно спровоцировать колоректальный рак. И даже свежее красное мясо считается провокатором рака толстой кишки, — отметила она.

Также, по словам диетолога, следует избегать систематического потребления алкоголя, картошки фри и чипсов. Так можно снизить риск развития рака молочной железы, печени, пищевода, ротовой полости, горла и толстой кишки, объяснила Бражникова.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что азиатская кухня может нанести вред здоровью людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой пище.