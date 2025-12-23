Котлеты теперь не готовлю — вместо них биточки-грибнушки с сырной шапкой: и на ужин, и на праздник

Этот рецепт давно стал моим фаворитом — готовлю такие биточки-грибнушки уже много лет, и каждый раз они вызывают восторг. Сочные, ароматные, с нежной грибной начинкой и румяной сырной корочкой — их вкус не сравнится с обычными котлетами. Отлично подходят и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: фарш свино‑говяжий — 600 г, лук — 3 шт., чеснок — 2‑3 зубчика, белый хлеб — 2 ломтика, шампиньоны — 300 г, морковь — 1 шт., яйцо — 1 шт., сметана или майонез — 2 ст. л., соль, перец по вкусу, сыр — 150 г, масло растительное для жарки.

Хлеб заливаю водой и даю размякнуть, затем добавляю в фарш вместе с луком, чесноком, солью и перцем, тщательно перемешиваю и делю массу на 9 частей. Формирую аккуратные плоские биточки (диаметром 8–10 см, толщиной 1-1,5 см) и выкладываю сразу на смазанный маслом противень. Для начинки обжариваю мелко нарезанные грибы, лук и морковь до мягкости, приправляю солью и перцем, добавляю яйцо и 2 ст. л. сметаны (или майонеза), перемешиваю. Эту начинку выкладываю ложкой сверху на каждый биточек (по 2-3 ст. л.). Обильно посыпаю тертым сыром и отправляю в разогретую до 200 °C духовку (нижний уровень, верх + низ) на 25 минут.

