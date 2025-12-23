Курочка в мундире из сыра и грибов — запекаю так и подаю к новогоднему столу: простой рецепт с шикарным результатом

Когда хочется приготовить что-то действительно вкусное и впечатляющее, но нет времени на сложные манипуляции, этот рецепт — идеальное решение. Активная подготовка занимает всего 20 минут: пожарить грибы с луком, натереть сыр, собрать «пирожки» из курицы и начинки. Дальше духовка сделает все сама, подарив вам блюдо, достойное звания главного на ужине.

Куриные бедра без кости (4 шт.) промываю, обсушиваю, слегка отбиваю через пищевую пленку, солю и перчу.

Для начинки: шампиньоны (300 г) и луковицу (1 шт.) мелко нарезаю. На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю на среднем огне 7–10 минут, пока не выпарится вся жидкость. За минуту до готовности добавляю пропущенный через пресс чеснок (2 зубчика), солю, перчу. Снимаю с огня и даю полностью остыть.

Твердый сыр (200 г) натираю на средней терке. В миске смешиваю остывшую грибную массу, тертый сыр и сметану (150 мл).

Куриные бедра выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. На каждое бедро сверху выкладываю обильный слой сырно-грибной массы, разравниваю ее, формируя плотный мундир, полностью покрывающий мясо.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока курица не прожарится внутри, а сырная шапка не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Достаю из духовки, даю постоять 5–10 минут, затем подаю. Идеальный гарнир — отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

